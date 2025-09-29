Spartoo publie des résultats semestriels 2025 au 30 juin 2025 marqués par un flux de trésorerie opérationnel positif de 5,7 m€ sur 12 mois et un EBIT positif

• Volume d’affaires de 83,4 M€

• Chiffre d’affaires de 59,9 M€

• EBITDA ajusté positif de 1,3 M€, représentant 2,2% du chiffre d’affaires

• EBIT positif en amélioration de +1,5 M€

• Flux de trésorerie opérationnel de +5,7 M€ sur 12 mois, confirmant de nouveau la capacité de génération de cash du Groupe dans un contexte difficile

• Maîtrise du stock de l’activité online qui baisse en quantité de 8,1% par rapport au 31 décembre 2024

• Renforcement de la solidité financière avec une dette nette en diminution de 5,4 M€ par rapport au 30 juin 2024, s’établissant à 6,8 M€ au 30 juin 2025

• Développement de l’offre de produits de mode sur la marketplace : plus de 1,6 million d’articles en ligne disponibles