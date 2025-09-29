 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Spartoo publie des résultats semestriels 2025 au 30 juin 2025 marqués par un flux de trésorerie opérationnel positif de 5,7 m€ sur 12 mois et un EBIT positif
information fournie par Boursorama CP 29/09/2025 à 18:00

• Volume d’affaires de 83,4 M€
• Chiffre d’affaires de 59,9 M€
• EBITDA ajusté positif de 1,3 M€, représentant 2,2% du chiffre d’affaires
• EBIT positif en amélioration de +1,5 M€
• Flux de trésorerie opérationnel de +5,7 M€ sur 12 mois, confirmant de nouveau la capacité de génération de cash du Groupe dans un contexte difficile
• Maîtrise du stock de l’activité online qui baisse en quantité de 8,1% par rapport au 31 décembre 2024
• Renforcement de la solidité financière avec une dette nette en diminution de 5,4 M€ par rapport au 30 juin 2024, s’établissant à 6,8 M€ au 30 juin 2025
• Développement de l’offre de produits de mode sur la marketplace : plus de 1,6 million d’articles en ligne disponibles

Valeurs associées

SPARTOO
0,3860 EUR Euronext Paris -2,03%

