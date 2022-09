Spartoo passe le seuil des 70 000 références dans l'univers Décoration d'intérieur

Grenoble, France, le 14 septembre 2022 – 17h45 CEST - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce que son offre Maison & Déco compte désormais plus de 70 000 produits référencés.



Disposant déjà d’un des plus larges choix d’articles de mode, en France et en Europe, Spartoo s’est récemment positionné sur le marché de la décoration d’intérieur, proposant 50 000 références en mars 2022. Cette nouvelle offre produit vient compléter la proposition de valeur du Groupe, reconnu pour la largeur inégalée de sa gamme et son savoir-faire des différents métiers de l’e-commerce.





Pour recevoir tous les prochains communiqués de presse de SPARTOO, un seul clic ! Inscrivez-vous sur la liste de diffusion spartoo@newcap.eu.