Spartoo est élu meilleur site e-commerce pour la 4ème année consécutive au palmarès 2024 du magazine Capital, 1er mensuel économique français

Grenoble, France, le 8 avril 2024 – 18h00 CEST - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, est fier de se trouver, pour la quatrième année consécutive, à la tête du classement du meilleur site de vente en ligne en 2024, dans la catégorie chaussures multimarques, avec l’excellente note de 8,3/10.



Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, déclare : « Nous sommes particulièrement fiers de figurer en tête du classement du premier site de commerce en ligne, dans la catégorie « chaussures multimarques », pour la quatrième année consécutive. Cette récompense est le fruit de longues années de travail de nos équipes. Un classement qui confirme la pertinence de notre stratégie orientée client, qui depuis 2006 est fondée sur la maîtrise de notre technologie, de notre logistique et de notre service client. Un choix donc gagnant, qui n'aurait pas pu se concrétiser sans le savoir-faire unique de nos 450 collaborateurs, qui mettent tout en œuvre chaque jour pour écouter, conseiller et satisfaire nos clients. »



