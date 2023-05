Spartoo démontre son excellence opérationnelle en Europe avec les notes TrustPilot de ses clients

Grenoble, France, le 9 mai 2023 – 07h30 CEST - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce avoir enregistré des notations sur le site TrustPilot supérieures à 4 sur 5.



Le site TrustPilot constitue la référence de l’hébergement d’avis des consommateurs sur Internet. Spartoo y bénéficie d’une notation en continu depuis avril 2014, recueillant à date plus de 116 000 avis de consommateurs le qualifiant d’« Excellent » sur ses 7 principaux marchés en Europe.



Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, déclare : « Notre approche customer centric, pilier du modèle économique de Spartoo depuis sa création, est une nouvelle fois distinguée et objectivée par les notations obtenues sur TrustPilot, plateforme de référence en Europe pour le partage d’avis des consommateurs. Via une stratégie d’adaptation locale de notre offre, de notre service client et de notre supply-chain, nous garantissons l’expérience répondant le mieux aux attentes de chaque pays tout en assurant une excellente exécution opérationnelle. »



