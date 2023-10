Spartoo annonce une forte amélioration de l’EBITDA et du cash-flow opérationnel au 1er semestre 2023 dans un contexte de consommation dégradé

• Bonne résilience du volume d’affaires qui s’établit à 101,6 M€ pour un chiffre d’affaires quasi-stable à 72,9 M€

• EBITDA ajusté proche de l’équilibre en amélioration de +2,8 M€ vs. S1 2022

• Cash-flow opérationnel amélioré de 7 M€ vs. S1 2022 grâce à la gestion optimisée des investissements marketing et des stocks

• Renforcement de la solidité financière en levant 8 M€ de dette en 2023

• Croissance des marques propriétaires de +12% vs. S1 2022

• Croissance de 37% des activités magasins et corners vs. S1 2022

• Croissance de +10,6% des activités pour compte de tiers et recrutement de plus de 20 nouveaux clients

• Enrichissement de l’offre produits avec 1,7 million d’articles en ligne grâce à la marketplace

• Enrichissement de l’offre éco-conçue avec plus de 9 000 références



