Spartoo a réduit ses pertes en 2023

(AOF) - En 2023, Spartoo affiche un chiffre d’affaires de 142,9 millions d'euros, en baisse de 4,1% sur un an. Le spécialiste de la vente d’articles de mode en ligne souligne que son Ebitda ajusté est redevenu positif en 2023 à 1,9 million d'euro soit 1,3% du chiffre d’affaires. La perte nette consolidée ressort à 1,9 million d’euros contre 4,6 millions d'euros en 2022. La marge commerciale s’établit à 59,1 millions d'euros en 2023, soit 41,4% du chiffre d’affaires, contre 42% en 2022. A fin décembre 2023, sa trésorerie s'élève à 14,3 millions d'euros contre 9,4 millions d'euros un an auparavant.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires lié aux marques acquises par le groupe ressort en croissance de 21% par rapport à 2022, tiré à la fois par le développement organique des clients wholesale et l'accélération de leur digitalisation.

"Dans un contexte de marché particulièrement difficile, notamment pour les acteurs de l'e-commerce et plus globalement pour le secteur de l'habillement et de la distribution, soumis à l'impact de la forte baisse du pouvoir d'achat, les résultats que nous publions démontrent la résilience de notre modèle équilibré en termes d'offre, de rayonnement géographique et de réseau de distribution" déclare le PDG de Spartoo Boris Saragaglia.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Internet

Une recherche en ligne de plus en plus concurrentielle pour Google

Google domine la recherche en ligne depuis plus de deux décennies. Il tire plus de la moitié de ses revenus de la publicité sur son moteur de recherche. Le second acteur, Bing, détenu par Microsoft, reste très loin derrière, avec moins de 9 % du marché mondial. Toutefois Bing bénéficie d'un avantage énorme : les résultats de Microsoft ne dépendent pas étroitement des performances de son moteur de recherche, mais plutôt de ses ventes de logiciels et de services aux entreprises avec sa branche Azure. Le groupe peut donc se montrer plus agile et prendre des risques. D'autres sérieux concurrents montent en puissance. Le moteur de recherche d'Amazon pour trouver des produits affiche un bond de ses revenus publicitaires. De même, l'application TikTok est de plus en plus utilisée par les plus jeunes pour chercher des informations.

En savoir plus sur le secteur "grande distribution"

Deux grands défis pour le secteur

Le chiffre d'affaires des enseignes de la distribution a progressé de 6,6 % au troisième trimestre 2022 selon le panéliste IRI. Une telle performance n'avait pas été enregistrée depuis les confinements de 2020. Toutefois, depuis fin septembre, les volumes reculent suite à la hausse des prix. Les résultats des acteurs français, plutôt épargnés jusqu'à présent, devraient donc en pâtir. D'ailleurs, aux Etats-Unis, Walmart et Target ont lancé des avertissements sur leurs résultats.

Autre défi : la désorganisation logistique. D'après les données de NielsenIQ, le taux de ruptures a encore progressé dans les rayons pour atteindre 5,8 % fin octobre. Cela représente un manque à gagner de 3,5 milliards d'euros depuis le début de l'année. D'après Système U, ces troubles n'ont jamais été constatés depuis plus de cinquante ans. Les raisons sont multiples : à la fois climatiques, géopolitiques, logistiques, inflationnistes, et également liées aux comportements des consommateurs, qui stockent certains articles. En revanche la grève dans les raffineries paraît avoir eu peu d'impact car les enseignes sont parvenues à s'organiser.