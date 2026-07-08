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SpaceXAI lance le modèle Grok 4.5 dédié au codage et aux tâches agentiques
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 22:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceXAI SPCX.O a lancé mercredi le modèle d'IA Grok 4.5, le qualifiant de solution la plus intelligente jamais proposée par l'entreprise, conçue pour le codage et les tâches agentiques.

Voici quelques détails:

* SpaceXAI a indiqué que Grok 4.5 avait été entraîné sur des dizaines de milliers de processeurs graphiques Nvidia NVDA.O GB300, en mettant l’accent sur un filtrage minutieux des données, la déduplication et l’évaluation de la qualité.

* “Nous nous sommes associés à SpaceXAI pour entraîner Grok 4.5”, a déclaré Cursor, l’agent de codage IA très populaire.

* SpaceX a annoncé le mois dernier son intention d’acquérir Anysphere, la start-up à l’origine de Cursor, dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 60 milliards de dollars afin de renforcer sa présence sur le marché lucratif des outils d’IA destinés aux entreprises.

* Grok 4.5 est immédiatement disponible via l’agent de codage IA de SpaceXAI, Grok Build, dans Cursor, ainsi que via la console SpaceXAI, le portail des développeurs de l’entreprise, à l’aide d’une clé API.

* SpaceXAI a indiqué que la disponibilité dans l’Union européenne est prévue pour la mi-juillet.

* Grok 4.5 est proposé au prix de 2 dollars par million de jetons d’entrée et de 6 dollars par million de jetons de sortie, a précisé la société.

* “Il s’agit d’un modèle de classe Opus, mais plus rapide, plus efficace en termes de jetons et moins coûteux”, a déclaré Elon Musk, directeur général de SpaceX, dans un message publié sur X.

* La start-up d’IA de Musk, xAI, a été rachetée par SpaceX en février. Il avait annoncé en mai que xAI cesserait d’exister en tant qu’entreprise distincte pour devenir SpaceXAI.

* Le modèle Claude Opus 4.8 de son concurrent Anthropic est proposé au prix de 5 dollars par million de jetons d’entrée et de 25 dollars par million de jetons de sortie.

* À titre de comparaison, le GPT-5.6 Luna d’OpenAI est proposé au prix de 1 dollar par million de jetons d’entrée et de 6 dollars par million de jetons de sortie.

* Les jetons d’entrée correspondent au texte, au code ou à d’autres données envoyés à un modèle d’IA, tandis que les jetons de sortie correspondent au texte ou au code généré par le modèle en réponse.

* OpenAI lancera officiellement jeudi , son modèle d’IA le plus avancé, le GPT-5.6, après un report le mois dernier dû à des demandes du gouvernement américain liées à des préoccupations de sécurité nationale concernant l’utilisation abusive potentielle de technologies d’IA puissantes.

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