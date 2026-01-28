 Aller au contenu principal
SpaceX vise une entrée en bourse en juin, sous le signe des planètes et de Musk
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 06:46

Selon le Financial Times, SpaceX prépare son IPO pour la mi-juin, en coïncidence avec un alignement planétaire rare et l'anniversaire d'Elon Musk (né le 28 juin 1971). Une manière pour le milliardaire d'imprimer une fois de plus sa marque personnelle sur une décision stratégique majeure.

SpaceX pourrait faire son entrée en Bourse autour du 28 juin, date de naissance d'Elon Musk, et à quelques jours d'un rapprochement rare entre Jupiter et Vénus, a révélé le Financial Times . Plusieurs "sources proches du dossier" ont confirmé que la société visait la mi-juin pour son IPO, profitant de cette conjonction astronomique, la plus serrée depuis plus de trois ans, pour lancer une opération financière d'un montant inédit.

L'introduction pourrait valoriser SpaceX jusqu'à 1 500 milliards de dollars et lui permettre de lever 50 milliards, selon les mêmes sources, soit presque le double des 29 milliards collectés par Saudi Aramco en 2019. Un tel montant ferait de cette IPO la plus importante jamais enregistrée. SpaceX aurait d'ores et déjà mandaté Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley pour orchestrer l'opération, selon le FT .

Ce goût du symbole n'est pas nouveau chez Elon Musk. En 2018, il avait évoqué un retrait de Tesla de la Bourse à 420 dollars l'action, référence à peine voilée à la culture cannabis. Plus récemment, en réponse à un différend avec Ryanair sur Starlink, il avait plaisanté sur un possible rachat de la compagnie pour en évincer le PDG. Mais malgré ses ambitions, le calendrier de juin semble ambitieux : aucun formulaire S-1 n'a encore été déposé auprès de la SEC, et le contexte économique reste volatil, à cause des incertitudes monétaires et des tensions internationales liées à la politique de la Maison Blanche.

Elon Musk
