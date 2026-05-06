SpaceX va louer un centre de données à Memphis à Anthropic dans le cadre d'un important partenariat dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* « Dreaming » de Claude AI fait ses débuts en avant-première lors d'une conférence de développeurs à San Francisco

* Les récents lancements d'Anthropic ont mis sous pression les actions SaaS, dans un contexte de craintes de disruption

* Google et Amazon soutiennent Anthropic alors que l'entreprise cible les clients professionnels avec de nouveaux outils d'IA

(Réécriture pour mettre en avant le partenariat entre SpaceX et Anthropic; ajout de détails contextuels tout au long du texte)

SpaceX, la société d'Elon Musk, donnera à Anthropic accès à son immense centre de données d'intelligence artificielle Colossus 1, réunissant ainsi deux des acteurs les plus importants de la course à l'intelligence artificielle.

Dans le cadre de l'accord annoncé mercredi, Anthropic utilisera toute la puissance de calcul du site de SpaceXAI à Memphis, dans le Tennessee, pour augmenter la capacité de ses assistants IA Claude Pro et Claude Max et relever les limites d'utilisation pour ses abonnés.

Cet accord offre à SpaceX, la société d'Elon Musk en passe d'entrer en bourse, un client de premier plan alors qu'elle cherche à convaincre les investisseurs de ses ambitions en matière d'IA, tout en aidant Anthropic à pallier ses contraintes de capacité suite à la demande croissante pour des produits tels que son outil de codage IA, Claude Code.

Colossus 1 est l'un des plus grands centres de données d'IA au monde, abritant plus de 220 000 processeurs Nvidia, dont des accélérateurs H100, H200 et GB200 de nouvelle génération.

Anthropic a également exprimé son intérêt pour une collaboration avec SpaceX afin de développer des centres de données spatiaux d'une puissance de plusieurs gigawatts – l'un des principaux objectifs de Musk et l'un des principaux moteurs de l'introduction en bourse de SpaceX, car ce projet devrait nécessiter d'importants investissements.

Ces annonces ont été faites alors qu'Anthropic organisait une journée des développeurs à San Francisco, au cours de laquelle l'entreprise a présenté une nouvelle fonctionnalité de son IA Claude, baptisée “dreaming”.

Disponible en avant-première à des fins de recherche, “dreaming” est fourni avec son logiciel de gestion des agents, ou programmes d’IA qui effectuent des tâches avec peu d’intervention humaine.

L'objectif de cette fonctionnalité est l'auto-amélioration. Elle peut examiner le travail des agents entre deux sessions, mettre en évidence des schémas récurrents et mettre à jour les fichiers qui stockent les préférences des utilisateurs et d'autres informations contextuelles, a déclaré Anthropic.

Cettenouvelle fonctionnalité s'inscrit dans les efforts d'Anthropic pour conquérir une clientèle d'entreprises, dans la foulée d'un regain de popularité de son agent de codage alimenté par l'IA.

Mardi, la start-up a dévoilé 10 agents IA spécialisés dans la finance lors d’un événement à New York, au cours duquel elle a déclaré que le secteur technologique représentait sa principale source de revenus d’entreprise, suivi par les institutions financières.

Les initiatives de cette start-up soutenue par Google

GOOGL.O et Amazon.com AMZN.O ont pesé sur les actions des entreprises de logiciels en tant que service (SaaS), le marché s'attendant à ce que l'IA bouleverse les activités traditionnelles.

Anthropic a également annoncé une disponibilité élargie pour d'autres fonctionnalités, telles que celle permettant à son agent IA de décomposer des tâches et de les déléguer à d'autres agents spécialisés.