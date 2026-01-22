SpaceX sollicite quatre banques de Wall Street pour une méga introduction en bourse en 2026, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changements de sources, ajouts de détails)

SpaceX, la startup spatiale d'Elon Musk, sollicite quatre banques de Wall Street pour des rôles de premier plan en vue d'une éventuelle introduction en bourse qui pourrait figurer parmi les plus importantes jamais réalisées, selon une personne au fait du dossier.

Bank of America BAC.N , Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase JPM.N et Morgan Stanley MS.N sont pressenties pour des rôles de premier plan dans l'introduction en bourse, a déclaré cette personne, tout en avertissant que les projets de l'entreprise sont soumis aux conditions du marché et pourraient changer.

Reuters avait rapporté le mois dernier que SpaceX interrogeait des banques pour des rôles dans l'introduction en bourse et que Morgan Stanley apparaissait comme un concurrent majeur pour un rôle clé, les liens étroits de la banque avec Musk lui donnant un avantage dans la décision.

Les préparatifs de SpaceX interviennent alors que les marchés se préparent à de potentielles méga-cotations américaines par les géants de l'IA OpenAI et Anthropic.

Reuters avait rapporté en décembre que SpaceX cherchait à lever plus de 25 milliards de dollars par le biais d'une introduction en bourse, ce qui pourrait en faire l'une des plus grandes cotations publiques jamais réalisées à l'échelle mondiale.

Jeudi, le Financial Times a été le premier à signaler que Bank of America était en lice pour jouer un rôle clé dans l'offre.

Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs et SpaceX n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. JPMorgan Chase s'est refusé à tout commentaire.