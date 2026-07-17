SpaceX serait en pourparlers pour fournir de la puissance de calcul au Pentagone, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX d'Elon Musk SPCX.O serait en pourparlers pour fournir au ministère américain de la Défense un accès à des capacités de centres de données d'une valeur de plusieurs milliards de dollars afin d'exploiter des modèles d'IA, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.