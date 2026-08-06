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SpaceX se stabilise avant d'éventuelles ventes d'initiés
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 11:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Les actions de SpaceX ( SPCX.O ) progressent de 1,6% en pré-ouverture après avoir chuté de 13,6% lors de la séance précédente

** Les investisseurs se préparent à une éventuelle vague de ventes d'actions par des initiés à l'approche de l'expiration de la période de blocage

** Jusqu’à 20% des actions soumises à des restrictions pourraient être négociées à partir de jeudi ** Les dépenses élevées de SPCX en matière d'IA , révélées dans son premier rapport financier depuis son introduction en bourse, ont inquiété les investisseurs ** Le titre est resté sous son prix d'introduction en bourse de 135 dollars pendant trois semaines consécutives

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