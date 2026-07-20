SpaceX reporte à jeudi la tentative de lancement de Starship

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur le tweet de Musk et le contexte de l'entreprise, paragraphes 2 à 9)

SpaceX SPCX.O prévoit de tenter à nouveau le lancement de sa fusée Starship le jeudi 23 juillet, a annoncé l'entreprise dans un communiqué publié dimanche.

Le directeur général de SpaceX, Elon Musk, a publié plus tard dans la journée de dimanche un message sur X indiquant que le prochain lancement de Starship aurait lieu vendredi, contredisant ainsi le communiqué précédent de son entreprise. Il n’a pas précisé si la date initiale de jeudi était erronée.

Le 16 juillet, la fusée Starship de SpaceX a déclenché une interruption de dernière minute de l’ avant le décollage de son 13e vol d’essai depuis le Texas, ce qui a fait perdre environ 100 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l’entreprise.

SpaceX a déclaré avoir modifié le système de propulsion de Starship afin de remédier au problème de moteur rencontré lors du vol précédent.

Un report de lancement pour ce programme de développement de fusée de 15 milliards de dollars, davantage connu pour ses exploits techniques spectaculaires que pour ses échecs d’essais retentissants, n’est pas inhabituel. Vendredi, SpaceX a annoncé qu’elle tenterait de rel r le lancement le 20 juillet.

L'entreprise a effectué 12 vols d'essai de Starship depuis 2023. Lors de son 13e vol d'essai, Starship transportera 20 satellites Starlink afin de démontrer son système de déploiement de satellites et les liaisons de communication laser du réseau Starlink, mais ces satellites suivront la trajectoire suborbitale du vaisseau et se consumeront dans l'atmosphère terrestre peu après leur déploiement.

Dans son prospectus, SpaceX a indiqué qu’elle prévoyait de mettre en orbite les premiers satellites Starlink à bord de Starship d’ici la fin de l’année, puis d’effectuer des lancements réguliers.