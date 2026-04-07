SpaceX précise les modalités de son introduction en bourse et prévoit un roadshow au début du mois de juin, selon certaines sources

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* SpaceX prévoit de lancer une tournée d'information sur son introduction en bourse au début du mois de juin

* SpaceX allouera une part sans précédent de l'introduction en bourse aux investisseurs individuels, selon le directeur financier Johnsen

* 1 500 investisseurs particuliers seront accueillis lors d'une manifestation le 11 juin

* L'introduction en bourse vise à lever 75 milliards de dollars, ce qui valoriserait SpaceX à 1,75 billion de dollars

(Le contexte et les teneurs de livre de l'opération sont précisés) par Echo Wang

SpaceX a présenté les détails de son introduction en bourse très attendue lors d'une réunion avec son équipe de banquiers lundi soir, en leur disant qu'elle prévoit de réserver une grande partie des actions aux investisseurs particuliers et qu'elle accueillera 1 500 d'entre eux lors d'un événement en juin après le lancement de la tournée d'introduction en bourse, selon deux personnes familières avec le sujet.

"La vente au détail sera un élément essentiel de cette opération, plus important que pour toute autre introduction en bourse dans l'histoire", a déclaré Bret Johnsen, directeur financier, lors de la réunion virtuelle, ont indiqué les deux personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère privé de la discussion.

Johnsen a expliqué que l'importance de la vente au détail était voulue, car "ce sont des gens qui nous soutiennent depuis longtemps, ainsi qu'Elon (Musk), et nous voulons nous assurer que nous le reconnaissons"

Reuters a rapporté le mois dernier que SpaceX réécrivait les règles du jeu de l'introduction en bourse avec une large part de détail dans l'offre.

La réunion a rassemblé l'ensemble du syndicat pour la première fois dans le cadre du processus de ce qui devrait être la plus grande introduction en bourse jamais réalisée, le fabricant de fusées cherchant à lever 75 milliards de dollars, ce qui valoriserait SpaceX à 1,75 billion de dollars, a précédemment rapporté Reuters .

La société dirigée par Elon Musk prévoit de lancer son roadshow la semaine du 8 juin, lorsque les dirigeants et les banquiers présenteront l'introduction en bourse aux investisseurs, ont déclaré les personnes concernées. Environ 125 analystes financiers des 21 banques participant à l'opération devraient rencontrer la société la veille, ont-ils ajouté.

Le 11 juin, SpaceX prévoit d'accueillir 1 500 investisseurs particuliers lors de ce que les personnes interrogées ont décrit comme un événement majeur pour les investisseurs. Outre les États-Unis, les investisseurs individuels au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, en Australie, au Canada, au Japon et en Corée auront la possibilité de participer à l'offre, ont-ils ajouté.

L'un des principaux souscripteurs de SpaceX a déclaré au groupe de 21 banques d'investissement que la demande et l'allocation des fonds par les particuliers seraient "sans précédent", ont précisé les deux personnes.

La structure de l'opération et le montant précis de l'allocation au détail devraient être finalisés à l'approche du lancement de l'introduction en bourse, ont-ils ajouté.

Reuters a précédemment rapporté que le fondateur Elon Musk souhaitait réserver jusqu'à 30 % des actions de la société aux petits investisseurs, contre 5 à 10 % pour la plupart des entreprises.

La société prévoit de rendre public son prospectus d'introduction en bourse à la fin du mois de mai, ont-ils précisé.

SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan et Goldman Sachs sont les chefs de file de l'opération en tant que teneurs de livre actifs, avec 16 autres banques dans des rôles plus modestes couvrant les canaux institutionnels, de détail et internationaux, Reuters a précédemment rapporté.

L'objectif de 1 750 milliards de dollars représente une augmentation significative par rapport à l'évaluation combinée de 1 250 milliards de dollars fixée lors de la fusion de SpaceX et de xAI, la startup de Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle, en février.

En règle générale, les offres publiques d'achat de SpaceX, qui ont lieu environ deux fois par an et qui permettent aux employés et aux investisseurs de vendre leurs actions existantes et d'obtenir des liquidités d'une entreprise qui est restée privée pendant près de 25 ans, ont servi de principal point d'ancrage pour l'évaluation de la société. La plus récente, en décembre 2025, a évalué l'entreprise à 800 milliards de dollars, avant la fusion avec xAI.