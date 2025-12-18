SpaceX perd le contact avec le satellite Starlink après un accident

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations générales et de détails sur la collaboration entre SpaceX et le gouvernement dans les paragraphes 3 à 5)

Starlink de SpaceX a déclaré qu'un de ses satellites a connu une anomalie dans l'espace mercredi qui a créé un "petit nombre" de débris et a coupé les communications avec le vaisseau spatial à 418 km (259,73 miles) d'altitude, un rare accident cinétique en orbite pour le géant de l'internet par satellite.

"Le satellite est en grande partie intact, il est en chute libre et va rentrer dans l'atmosphère terrestre et disparaître complètement dans les semaines à venir", a déclaré Starlink dans un message sur X.

La société a indiqué qu'elle travaillait avec l'armée de l'espace américaine et la Nasa pour surveiller les débris, dont SpaceX n'a pas précisé le nombre.

L'unité de suivi spatial de la Space Force n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le nombre de débris pouvant être suivis, ce qui pourrait présenter des risques pour d'autres satellites actifs en orbite. Le satellite Starlink étant encore relativement intact, l'événement a semblé de moindre ampleur que d'autres accidents orbitaux tels que la désintégration d'un satellite Intelsat, qui a produit plus de 700 morceaux, ou la désintégration d'un corps de fusée chinois l'année dernière.