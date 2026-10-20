SpaceX-Les résultats battent nettement les attentes au T3, portés par l'IA

SpaceX SPCX.O a publié mardi un bénéfice largement supérieur aux attentes au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires qui a plus que doublé, grâce à ses activités dans l'intelligence artificielle (IA).

Le titre de la firme détenue par Elon Musk grimpait de 2,5% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

"Nous nous trouvons à un moment d'inflexion pour SpaceX", a déclaré Elon Musk lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, citant la synergie entre "les lancements (dans l'espace), la connectivité et la superintelligence".

Cette connectivité entre les opérations de Starlink et de SpaceX est le principal moteur financier du groupe, qui s'appuie également sur son propre système d'IA, avec xAI, éditeur de Grok - même si ce système reste jusqu'à présent dans l'ombre de rivaux comme OpenAI, Anthropic et Google.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de SpaceX a bondi de 161% à 14,58 milliards de dollars, contre un consensus de 12,72 milliards de dollars d'après des données LSEG.

Le groupe a publié un bénéfice trimestriel net de 4,4 milliards de dollars, après une perte de 1,1 milliard de dollars un an plus tôt, soit 45 cents par action. Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice de 1,57 milliard de dollars et de 13 cents par action.

Sur cette période juillet-septembre, le chiffre d'affaires de la division IA a été multiplié par plus de neuf, s'établissant à 7,6 milliards de dollars. Cela provient principalement de contrats de location de capacités informatiques, avec au premier rang des centres de données.

Toutefois, l'IA correspond également à la grande majorité des dépenses en capital du groupe (16,4 milliards de dollars, pour un montant total de 19,6 milliards de dollars). SpaceX dit prévoir que ces dépenses resteront à des niveaux similaires dans un avenir proche.

La synergie entre les différentes firmes détenues par Elon Musk pourrait se renforcer sous peu. Barclays a dit la semaine dernière penser qu'un accord sur le rachat de Tesla, avec SpaceX comme probable acquéreur, pourrait être annoncé avant l'assemblée générale du constructeur automobile, le 3 décembre. Ni l'entreprise ni Musk n'ont toutefois exprimé publiquement leur volonté de favoriser une telle opération.

Tesla TSLA.O doit publier ses résultats trimestriels mercredi après la clôture à Wall Street.

(Akash Sriram à Bangalore, Joey Roulette à Washington)