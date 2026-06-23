SpaceX lance une émission obligataire de 25 milliards de dollars, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SPCX.O , la société SpaceX d'Elon Musk, a lancé une émission d'obligations en cinq tranches visant à lever au moins 25 milliards de dollars, a déclaré mardi une source proche du dossier, alors que la société, récemment introduite en bourse, cherche à financer son expansion dans le domaine de l'IA, qui nécessite d'importants investissements.

Les ambitions de SpaceX en matière d’IA ont un coût considérable, nécessitant des dizaines de milliards de dollars d’investissements dans des centres de données, du matériel informatique et des infrastructures électriques.

Selon un document consulté par Reuters, l'émission se compose d'obligations senior non garanties à 5, 7, 10, 20 et 30 ans. Le produit de l'émission servira à rembourser les emprunts contractés dans le cadre de sa facilité de crédit relais ainsi qu'à financer les besoins généraux de l'entreprise.

Cette émission, qui constitue la première émission obligataire en dollars de SpaceX notée « investment grade », a attiré près de 85 milliards de dollars de souscriptions, a indiqué la source.

SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Morgan Stanley gèrent cette émission, selon le document.

Les agences de notation ont attribué à l’entreprise des notations « investment grade » la semaine dernière, témoignant ainsi de leur confiance dans la stabilité financière de SpaceX alors que celle-ci poursuit ses coûteux projets dans le domaine de l’IA.

Les actions de cette entreprise, spécialisée dans les fusées et l’IA, ont rebondi mardi, après une récente vague de ventes liée à un recul plus général du secteur technologique, suite à une entrée en bourse spectaculaire le 12 juin.