SpaceX et Tesla vont investir dans un premier temps 16,8 milliards de dollars dans l'usine de puces Terafab au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

SpaceX SPCX.O> et Tesla TSLA.O>, les entreprises d’Elon Musk, vont investir dans un premier temps 16,8 milliards de dollars pour construire Terafab, un complexe de pointe dédié aux semi-conducteurs pour l’IA dans le comté de Grimes, au Texas, alors que ces entreprises se livrent à une course effrénée pour s’assurer la capacité de production de puces que le milliardaire a qualifiée d’essentielle pour leur avenir.

Cette installation a pour objectif de combler l’écart entre l’offre mondiale de puces et les besoins en puissance de calcul de plus d’un térawatt que SpaceX et Tesla prévoient d’avoir dans les années à venir.

Les futures phases d’expansion pourraient faire grimper considérablement le montant total de l’investissement, a indiqué SpaceX jeudi dans un communiqué publié sur son site web, ajoutant que le site emploierait au moins 3 000 personnes.

“Le Terafab introduit une fabrication de pointe aux États-Unis, crée des milliers d’emplois hautement rémunérés au Texas et nous permet de produire à grande échelle des puces d’IA destinées à être utilisées sur Terre et dans l’espace”, a déclaré Musk.

Musk a renforcé l’intégration des efforts en matière d’IA au sein de ses différentes entreprises: SpaceX a racheté sa start-up xAI plus tôt cette année dans le cadre d’une opération visant à construire des centres de données spatiaux, avant d’entrer en Bourse en juin lors de la plus grande introduction en Bourse de l’histoire.

L’usine Terafab, d’une superficie de 100 millions de pieds carrés et intégrée verticalement, fabriquera, conditionnera et testera sous un même toit des puces logiques et de mémoire de pointe, produisant ainsi les processeurs nécessaires au fonctionnement des robots Optimus et des Cybercabs de Tesla, ainsi que des puces haute puissance destinées aux centres de données spatiaux de SpaceX.

Un document déposé en mai a révélé que SpaceX avait proposé un investissement initial de 55 milliards de dollars pour la construction de Terafab, le montant total pouvant atteindre 119 milliards de dollars si des phases supplémentaires sont menées à bien.

Pour soutenir ces efforts, SpaceX s'est associé en début d'année à Intel, qui cherche à développer son activité de fabrication de puces en sous-traitance dans le cadre d'un plan de redressement.

Tesla a lancé en avril la construction d’un centre de recherche sur le campus nord de son usine Giga Texas, précurseur du Terafab.

Le site du comté de Grimes est situé près du réservoir de Gibbons Creek, dont les entreprises prévoient d’utiliser l’eau pour leurs opérations industrielles plutôt que les nappes phréatiques locales.

Ce projet vient s’ajouter à la présence croissante de SpaceX et Tesla au Texas, aux côtés des sites de Starbase, Bastrop et McGregor.

“Le Texas est l’endroit où les grandes idées prennent encore plus d’ampleur”, a déclaré le gouverneur de l’État, Greg Abbott, dans un communiqué.