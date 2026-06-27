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SpaceX et Charter discutent d'un partenariat dans le domaine de la téléphonie mobile aux États-Unis, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 03:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: Charter a refusé de commenter (point 1)

SpaceX SPCX.O et le fournisseur d’accès Internet Charter Communications CHTR.O ont mené des discussions au niveau de la direction concernant un partenariat pour une offre de téléphonie mobile grand public aux États-Unis, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources.

* Charter Communications a refusé de commenter cette information auprès de Reuters. SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

* SpaceX propose déjà une connectivité directe vers les téléphones mobiles en collaboration avec T-Mobile aux États-Unis, offrant une couverture complémentaire depuis l’espace afin d’étendre l’accès à Internet aux zones reculées.

* Charter pourrait acheminer une partie du trafic téléphonique de SpaceX via son infrastructure Internet terrestre, selon l’article.

* SpaceX a indiqué à ses investisseurs qu’elle prévoyait de lancer un service mobile Starlink destiné aux consommateurs américains, a rapporté le Financial Times plus tôt vendredi, ce qui pourrait permettre à l’entreprise dirigée par Elon Musk de concurrencer directement Verizon VZ.N , AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O .

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