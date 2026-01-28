SpaceX envisage une introduction en bourse en juin-presse

SpaceX envisage une introduction en bourse mi-juin, avec pour objectif de lever jusqu'à 50 milliards de dollars et d'accroître sa valorisation à environ 1.500 milliards de dollars, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Cette levée de fonds doublerait les estimations précédentes, faisant de l'introduction en bourse de la société d'Elon Musk la plus importante de l'histoire depuis celle de Saudi Aramco

2222.SE , qui avait réussi à lever 29,4 milliards de dollars en 2019.

Le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, a également tenu des discussions et des visioconférences avec des investisseurs privés depuis la mi-décembre au sujet une possible introduction en bourse à la mi-2026, a ajouté le journal.

(Ananya Palyekar à Bangalore; version française Camille Raynaud)