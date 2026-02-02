SpaceX de Musk acquiert xAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk, a déclaré lundi qu'elle avait acquis sa startup d'intelligence artificielle xAI, combinant la société de fusées et de satellites avec le fabricant du chatbot Grok dans le but d'unifier les ambitions de Musk en matière d'IA et d'espace.

Une fusion représenterait l'une des associations d'entreprises les plus lucratives de la Silicon Valley, associant un entrepreneur spécialisé dans l'espace et la défense à un développeur d'intelligence artificielle en pleine évolution dont les coûts sont dominés par les puces, les centres de données et l'énergie.

L'accord illustre la volonté de Musk de fusionner ses efforts en matière d'IA, qui connaissent une croissance rapide, avec son empire de l'aérospatiale et de l'Internet par satellite, en pariant sur le fait que le partage de l'informatique, des données et des talents d'ingénierie peut accélérer le développement de l'IA et potentiellement soutenir des ambitions à plus long terme concernant les centres de données basés dans l'espace.

SpaceX et la startup spécialisée dans l'IA étaient en discussion pour fusionner en vue d'une offre publique de vente de masse prévue pour la fin de l'année, avait rapporté Reuters jeudi, afin de réunir les fusées de Musk, les satellites Starlink, la plateforme de médias sociaux X et le chatbot d'IA Grok sous un même toit.

L'entreprise combinée devrait vendre ses actions à environ 527 dollars l'unité, pour une valorisation de 1 250 milliards de dollars, avait rapporté Bloomberg News plus tôt dans la journée.