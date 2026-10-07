SpaceX cherche à lever 40 milliards de dollars pour acheter des puces Nvidia, selon le Financial Times

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(Mises à jour avec des détails tirés de l'article du Financial Times)

SpaceX SPCX.O cherche à lever 40 milliards de dollars dans le cadre d'une opération de financement menée par le gestionnaire d'actifs Apollo Global Management APO.N afin d'acheter des puces Nvidia NVDA.O , a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

L'entreprise dirigée par Elon Musk cherche à lever environ 10 milliards de dollars sous forme de prêts bancaires et 30 milliards de dollars sous forme de dette notée « investment grade » pour financer sa commande de puces, précise l'article.

Apollo devrait diriger l'opération et contribuer à la vente de la dette auprès d'un large éventail d'investisseurs, le fonds obligataire Pimco figurant parmi les prêteurs en pourparlers pour financer la transaction, a rapporté le FT.

La transaction devrait être finalisée en 2027, selon l'article.

SpaceX, Apollo, Nvidia et Pimco n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.