SpaceX boucle une levée de dette de 40 MdsUSD, Musk alerte sur les neoclouds

Elon Musk a annoncé la finalisation d'un financement destiné à l'achat de processeurs graphiques, qui seront livrés au cours des deux premiers trimestres 2026. Il en a profité pour promouvoir le modèle intégré de SpaceX dans un monde où la source de financement se tarit.

Elon Musk a annoncé dimanche que SpaceX avait finalisé une levée de dette de 40 milliards de dollars destinée à l'achat de processeurs graphiques (GPU), signe du coût croissant des infrastructures nécessaires à l'intelligence artificielle. Sur X, il attribue ce succès au statut "investment grade" du groupe et aux revenus de Starlink et des lancements.

Musk n'a pas précisé ce qu'il entendait par opération "finalisée", ni si les investisseurs s'étaient déjà accordés sur les conditions financières. "Il s'agit principalement d'une dette remboursable par anticipation destinée à l'achat de GPU, qui seront livrés aux premier et deuxième trimestres. Ce ne sera pas un facteur majeur ce trimestre", a-t-il écrit.

Reuters avait rapporté plus tôt dans le mois que l'entreprise discutait avec des banques et des sociétés de gestion pour lever 40 milliards de dollars et acheter des puces Nvidia.

Avertissement sur les neoclouds

Dans la même série d'annonce, Musk a souligné que les marchés de la dette ont "presque totalement fermé l'accès aux financements à toute entreprise qui ne dispose pas de revenus substantiels indépendants des centres de données dédiés à l'IA". Il prédit une consolidation importante et des faillites parmi les neoclouds, mais exclut que SpaceX en rachète, jugeant cette perspective "inutile".

Contrairement aux grands acteurs du cloud, les neoclouds comme Nebius et CoreWeave se concentrent sur les clients technologiques et des capacités taillées pour l'IA. Les investisseurs ont commencé à parier à la baisse sur ces entreprises, craignant un déploiement de capacités d'IA financé par une dette devenue insoutenable.

En évoquant la fragilité de ces acteurs, Musk cherche aussi à mettre en avant l'approche intégrée de SpaceX, dont les revenus sont plus diversifiés et qui présente, de son point de vue, de meilleures garanties.