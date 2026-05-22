SpaceX annule le lancement de Starship V3 prévu jeudi au Texas

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SpaceX a annulé jeudi le lancement de sa 12e fusée Starship depuis le Texas et a annoncé qu'elle ferait une nouvelle tentative vendredi.