SpaceX affiche une croissance de 161% de son chiffre d'affaires, portée par l'IA et Starlink

SpaceX a annoncé une hausse de 161% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 14,58 milliards de dollars, dépassant les 12,72 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice net a atteint 4,4 milliards de dollars, contre 1,57 milliard anticipé, après une perte de 541 millions au trimestre précédent. Cette performance repose sur l'expansion des activités d'intelligence artificielle et la croissance de Starlink. Dans l'IA, le groupe tire principalement ses revenus de la location de capacités de calcul à des entreprises comme Anthropic, Google et Reflection AI, tandis que ses propres solutions, notamment Grok, restent confrontées à une forte concurrence.

Starlink poursuit parallèlement son développement international et diversifie ses services auprès des particuliers, des entreprises et des administrations. Cette expansion nécessite toutefois des investissements importants et pourrait peser sur le revenu moyen par utilisateur dans les marchés moins rémunérateurs. Les activités d'intelligence artificielle restent également déficitaires sur le plan opérationnel, malgré leur forte croissance. SpaceX continue ainsi de consacrer des ressources considérables à ses centres de données, à l'amélioration de son réseau satellitaire et aux technologies de connexion directe entre satellites et téléphones mobiles.

Le développement de Starship constitue un autre enjeu stratégique majeur, le futur lanceur réutilisable devant faciliter le déploiement de satellites plus performants et, à terme, d'infrastructures de calcul en orbite. Son dernier essai a permis de placer plusieurs satellites Starlink, mais s'est achevé prématurément en raison d'un problème moteur. Malgré le rythme soutenu des lancements Falcon, les coûts du programme Starship et la priorité donnée aux missions Starlink continuent de peser sur les activités spatiales traditionnelles. Les investisseurs attendent également d'éventuelles précisions sur un rapprochement entre SpaceX et Tesla, dont les résultats sont prévus mercredi.

Selon l'analyste Dan Yves de Yorkville Yves : "la Super Intelligence (SI, anciennement AI) est devenue la principale activité, tant en termes de chiffre d'affaires que d'EBITDA ajusté. C'est, selon nous, ce que les investisseurs doivent retenir de ces publications." L'analyste star détaille un peu plus les résultats dans sa note : "le déploiement de l'infrastructure spatiale (SI) a progressé rapidement ce trimestre, et l'effet d'entraînement entre le lancement, Starlink et la SI s'est reflété dans les résultats publiés. Le chiffre d'affaires de la SI a presque triplé par rapport au trimestre précédent, la capacité cloud ayant été convertie en revenus avec une marge d'EBITDA ajustée de 65,5%. Par ailleurs, les accords de services cloud supplémentaires signés au cours du trimestre et le lancement de Grok Bot contribuent à cette croissance."

Le titre affiche une progression de 1,5% dans les échanges prolongés