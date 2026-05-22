SpaceX a annulé le lancement de la version améliorée du Starship V3 depuis le Texas ; une nouvelle tentative est prévue vendredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'introduction en bourse à venir aux paragraphes 1 et 3)

SpaceX a annulé jeudi le lancement de sa 12e fusée Starship depuis le Texas et a déclaré qu'elle tenterait à nouveau ce vol d'essai à haut risque vendredi, alors que la société spatiale d'Elon Musk s'apprête à entrer en bourse dans des conditions record.

Starship V3, sans équipage et dotée de dizaines d'améliorations conçues pour les lancements rapides de satellites Starlink et les missions lunaires de la Nasa, devait constituer un test décisif pour le véhicule après des mois de retards dans les essais.

Il est également susceptible d'influencer la confiance des investisseurs à l'approche de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire, pour laquelle SpaceX vise une valorisation de 1.750 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars .

SpaceX avait passé des mois à repenser Starship après une série d'échecs l'année dernière, aboutissant à la version V3 qui devait être lancée jeudi.

Le lancement de jeudi a été annulé quelques secondes avant le décollage prévu, après de multiples interruptions du compte à rebours déclenchées par les relevés de température et de pression du carburant. Musk a déclaré sur X qu'une goupille hydraulique sur l'un des bras mécaniques géants de la tour de lancement ne s'était pas rétractée comme prévu.

“Si cela peut être réparé ce soir, il y aura une nouvelle tentative de lancement demain à 17h30 (heure centrale)”, a déclaré Musk à propos du bras défectueux.

Le Starship entièrement réutilisable, dont le développement a coûté plus de 15 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à SpaceX, est essentiel pour atteindre les objectifs de Musk: réduire les coûts de lancement, développer son activité de satellites Starlink et poursuivre des ambitions allant de l’exploration de l’espace lointain aux centres de données orbitaux – autant d’éléments pris en compte dans la valorisation de son introduction en bourse.

Avant la tentative de lancement de jeudi, Musk a cherché à tempérer les attentes en cas d'échec, déclarant: “Il y a un important pipeline de vaisseaux V3 et de propulseurs dans l'usine.” Il a ajouté qu'un échec n'affecterait pas le rythme des futurs lancements d'essai de Starship “de plus d'un mois environ”.

La culture d'ingénierie de SpaceX, considérée comme plus tolérante au risque que celle de nombreux acteurs plus établis de l'industrie aérospatiale, repose sur une stratégie d'essais en vol qui pousse les engins spatiaux nouvellement développés jusqu'au point de défaillance, puis affine les améliorations par des répétitions fréquentes.