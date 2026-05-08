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SOXX (I-Share Semi) : nouveau record à 520$, 68% en 6 semaines
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 19:43

L'indice "SOXX" aligne une 24ème hausse en 30 séances et pulvérise un 19ème record en 24 séances avec 5,5% ce vendredi à 519$.
L'indice sectoriel (23 valeurs, 10.750Mds$ de capitalisation, dont 48% pour le seul titre Nvidia) affiche une performance unique en 150 ans : 68% depuis le 30 mars (soit 2,3% de gain en moyenne par séance... et sur une période aussi longue, c'est du jamais vu, même après 60% de baisse du Nasdaq en 2003 !).

Avec un ajout de 4.300Mds$ (c'est la capitalisation d'Apple), jamais aucun indice ou sous-indice coté aux Etats Unis n'a jamais approché une telle performance en termes de capitalisation additionnelle en 6 semaines.
En ce qui concerne le SOXX GAFAM, dont la capitalisation globale atteint 27.350Mds$, ce sont 8.500 de "capi" ajoutés par 25 valeurs sur 500 en 6 semaines, soit plus de 80% des gains sur la période.

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