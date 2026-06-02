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SOXX : à 2% près le doublement depuis le 30 mars est validé (307/601
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 19:13

L'indice "SOXX" aligne une 34ème hausse en 43 séances et pulvérise un 23ème record, soit une moyenne supérieure à 1 sur 2.

L'indice sectoriel (23 valeurs) affiche une performance unique en 150 ans : 98% depuis le 30 mars (soit 2,3% de gain en moyenne par séance, un score étonnamment stable depuis le 1er record battu le 8 avril dernier.

L'image qui vient immédiatement à l'esprit est le "funiculaire" sur une pente à 60 degré : pendant 7 semaines, il n'y a pas eu de halte technique, à part du 14 au 18 mai, entre 530 et 496 (-6%) avant une ré-accélération fulgurante du 19 au 26 mai (test des 570Pts) se traduisant par l'ouverture d'une succession de "gaps" haussiers (506$, 526,7$, 541,9$).

Après une consolidation à l'horizontale de 1 semaine, nouvelle explosion de 5% ce 2 juin, avec ouverture d'un nouveau "gap" sommital à 578$.

La cible symbolique des 614$ ( 5.000Mds$ de "capi" en 10 semaines, c'est 10% de plus que le PIB du Japon, 20% de plus que l'Allemagne) sera probablement atteinte avant la publication du NFP ce vendredi.

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