SOX (PHLX semiconductors) : +17% en 11 séances à 3.685

(CercleFinance.com) - L'indice 'SOX' (Philadelphia semiconductors) explose de +17% en 11 séances (passant de 3.150 à 3.690), ce qui en fait une des plus fortes hausses du 21ème siècle... mais la précédente date déjà de l'année 2023 avec +17% mi-mai (et les 3 précédentes à novembre 2020 puis novembre 2021 et enfin novembre 2022... une vraie loi des séries).

C'est la thématique 'I.A' qui dope le secteur et lui confère une volatilité haussière qui n'a d'équivalent que les 'dot.com' en 1999/2000.



Au-delà de 3.700, le prochain objectif n'est autre que le zénith estival des 3.850Pts.





Valeurs associées INV PHLX SEMI NASDAQ +3.35%