Southwest prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour le deuxième trimestre en raison de la hausse des prix du carburant

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(Ajout du commentaire de la compagnie aérienne sur les perspectives annuelles aux paragraphes 1, 3, 4; contexte dans l'ensemble de l'article)

La compagnie aérienne Southwest Airlines

LUV.N a annoncé mercredi des résultats pour le deuxième trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street et a refusé d'actualiser ses perspectives pour l'ensemble de l'année, alors que la hausse des coûts du carburant et l'incertitude économique pèsent sur le secteur en dépit d'une forte demande.

La compagnie aérienne a prévu un bénéfice ajusté de 35 cents à 65 cents par action pour le trimestre de juin, impliquant un point médian de 50 cents, en dessous de l'estimation des analystes de 55 cents, selon les données de LSEG.

Elle a déclaré que la mise à jour de son objectif de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année de 4,00 dollars par action "ne serait pas productive à l'heure actuelle", ajoutant que pour atteindre cet objectif, il faudrait que les prix du carburant baissent et/ou que les recettes soient plus importantes pour compenser les coûts plus élevés.

Wall Street s'attend actuellement à ce que Southwest affiche un bénéfice ajusté d'environ 2,94 dollars par action pour l'ensemble de l'année, ce qui est bien inférieur à l'objectif de la société .

Cette prudence souligne la rapidité avec laquelle le choc des prix du carburant dû à la guerre en Iran est devenu le principal facteur de fluctuation pour les compagnies aériennes, alors même que la demande de voyages reste forte.

Les actions de la compagnie aérienne ont baissé de 4,7 % après la clôture de la séance.

HAUSSE DES PRIX DU CARBURANT

Les coûts du kérosène ont augmenté plus rapidement que prévu et devraient continuer à grimper.

Southwest a déclaré avoir payé 2,73 dollars par gallon de carburant au cours du premier trimestre, ce qui est supérieur aux prévisions antérieures d'environ 2,40 dollars, augmentant les dépenses de carburant de 164 millions de dollars et réduisant les bénéfices d'environ 22 cents par action.

Elle prévoit des prix du carburant de 4,10 à 4,15 dollars le gallon pour le deuxième trimestre, sur la base de la courbe à terme à la mi-avril, ce qui laisse présager une nouvelle pression sur les marges.

Cette tendance s'applique à l'ensemble du secteur. United Airlines UAL.O a déclaré cette semaine qu'elle s'attendait à ne récupérer qu'environ 40 à 50 % de l'augmentation des coûts du carburant au cours de ce trimestre et a averti que les tarifs pourraient devoir augmenter de 15 à 20 % pour compenser entièrement l'augmentation.

Southwest s'attend toujours à des prix élevés et prévoit une croissance des recettes unitaires de 16,5 % à 18,5 % pour le deuxième trimestre.

Mais elle contrôle la croissance de ses capacités et réorganise ses vols pour protéger ses marges. La compagnie aérienne s'attend désormais à une croissance des capacités d'environ 2 % pour l'ensemble de l'année, ce qui correspond à la limite inférieure de ses prévisions antérieures, et elle suspend ses activités à Chicago O'Hare et à Washington Dulles pour redéployer ses avions vers des marchés plus porteurs.

"La demande reste forte et nous restons concentrés sur le contrôle de ce que nous pouvons contrôler en gérant les coûts, en optimisant les initiatives en matière de revenus et en orientant la capacité vers des opportunités à plus haut rendement", a déclaré le directeur général Bob Jordan.

Southwest a annoncé un bénéfice ajusté de 45 cents par action pour le premier trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation de 47 cents des analystes, même si le chiffre d'affaires a augmenté de 12,8 % pour atteindre le chiffre record de 7,2 milliards de dollars et que les marges se sont nettement améliorées.