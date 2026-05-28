Southwest ne constate aucun impact sur la demande suite à la hausse des tarifs et envisage une offensive plus large sur le segment haut de gamme

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* Le directeur général de Southwest affirme que les hausses de tarifs n'ont pas entamé la demande, mais que le déficit lié au carburant persiste

* Southwest pourrait proposer à terme une première classe, des vols long-courriers et des salons

* Jordan ne voit pas de fusion-acquisition évidente malgré un contexte propice à la consolidation

(Ajout de commentaires supplémentaires aux paragraphes 5 à 7, 12, 15 à 17) par Rajesh Kumar Singh

Bob Jordan, directeur général de Southwest Airlines LUV.N , a déclaré mercredi que la compagnie aérienne n'avait constaté aucune baisse de la demande après s'être alignée sur sept hausses tarifaires du secteur depuis février, ce qui le rend de plus en plus confiant dans la capacité de la compagnie à compenser la hausse des coûts de carburant par une augmentation de ses revenus.

S'exprimant lors d'une conférence d'investisseurs organisée par Bernstein, M. Jordan a déclaré que ces hausses de tarifs étaient les plus importantes dont il se souvienne au cours de ses 38 années dans le secteur. Mais la demande est restée forte tant pour les voyages d'agrément que pour les voyages d'affaires, toutes zones géographiques et courbes de réservation confondues, a-t-il ajouté.

“Malgré une hausse des tarifs aussi importante, la demande n'a pas baissé du tout”, a déclaré M. Jordan.

Ses commentaires viennent s’ajouter aux signes indiquant que les transporteurs américains conservent leur pouvoir de fixation des prix, même si la flambée des prix du kérosène menace de peser sur leurs marges, grâce à une forte demande en classe premium et en classe affaires et à une concurrence réduite de la part des compagnies low-cost.

M. Jordan a déclaré que les hausses de tarifs observées jusqu'à présent n'étaient pas suffisantes pour couvrir entièrement la hausse des prix du carburant, et que de nouvelles hausses seraient nécessaires si le carburant se maintenait aux niveaux actuels.

Il a ajouté que, même s’il s’attendait à ce que les prix du carburant finissent par baisser, ceux-ci pourraient rester élevés plus longtemps que ne le laissent supposer les prévisions actuelles du marché. “Je pense vraiment que les prix du carburant vont rester élevés plus longtemps”, a-t-il déclaré.

M. Jordan s'est montré optimiste quant à la capacité du secteur à conserver une part plus importante des récentes hausses tarifaires qu'auparavant une fois que les prix du carburant baisseront, citant une plus grande discipline au sein du secteur et la sortie de Spirit Airlines du marché.

PLUS D'OPTIONS PREMIUM

M. Jordan a également laissé entendre que Southwest pourrait aller plus loin dans la refonte de son offre, indiquant que la compagnie pourrait ajouter davantage d’options de cabine, y compris une “véritable première classe”, et qu’elle se lancerait probablement, à terme dans les vols internationaux long-courriers. Il a toutefois précisé qu’il ne s’agissait encore que d’idées.

Southwest a procédé à une refonte de son activité sous la pression de l'investisseur activiste Elliott Investment Management et en raison de la baisse de ses marges bénéficiaires suite à la pandémie.

M. Jordan a déclaré que la compagnie aérienne basée à Dallas n'avait pas besoin de devenir Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O ou American Airlines AAL.O avec un vaste réseau mondial long-courrier. Mais il a ajouté qu'un nombre limité de destinations long-courriers pourrait rendre la compagnie “très pertinente” pour ses clients.

“Je veux vous donner de moins en moins de raisons de réserver auprès d’une autre compagnie aérienne”, a déclaré M. Jordan, tout en ajoutant que Southwest resterait concentrée sur son programme de vols intérieurs, ses vols sans escale, ses opérations, son accueil et ses employés.

M. Jordan a indiqué que Southwest prévoyait d'équiper environ 300 appareils de Starlink d'ici la fin de l'année et travaillait à la mise en place d'un réseau de salons, bien qu'elle ne soit pas encore prête à en dévoiler les détails.

Southwest a déjà introduit l’attribution des sièges, des sièges avec plus d’espace pour les jambes et d’autres changements de produits. M. Jordan a indiqué que le chiffre d’affaires de la compagnie avait augmenté de 25 % en mars par rapport à l’année précédente, cette tendance s’étant poursuivie en avril et en mai.

Il a ajouté que les inscriptions au programme de fidélité Rapid Rewards de Southwest avaient augmenté de 37 % au premier trimestre, tandis que le nombre de clients éligibles à un statut de fidélité supérieur avait augmenté de 60 %, ce qui indique que les clients réagissent positivement aux changements apportés aux produits.

RÉSEAU ET ACCORDS

M. Jordan a déclaré que Southwest réorientait ses capacités depuis les marchés qui ne généraient pas les rendements escomptés, notamment Washington Dulles et Chicago O'Hare, vers des marchés plus porteurs tels que San Diego, Austin et Nashville. Interrogé sur la consolidation du secteur, M. Jordan a déclaré que le contexte actuel semblait propice aux fusions et acquisitions entre compagnies aériennes, mais a ajouté que Southwest ne travaillait sur aucun accord et ne voyait pas de fusion évidente.

Concernant JetBlue Airways JBLU.O , M. Jordan a déclaré qu'il ne pouvait pas s'exprimer au nom de la compagnie, mais qu'il ne voyait pas nécessairement un grand intérêt compte tenu de son endettement.