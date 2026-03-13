Southwest interrompt ses vols vers Chicago O'Hare et Washington Dulles

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Southwest Airlines LUV.N a annoncé vendredi qu'elle cesserait ses vols vers Chicago O'Hare et Washington Dulles à compter du 4 juin.

Le transporteur américain a déclaré qu'il maintiendrait un service significatif dans d'autres aéroports de ces deux marchés - Chicago Midway, Baltimore Washington International et Washington Reagan National.

Southwest dessert actuellement 15 marchés au départ d'O'Hare. Les employés concernés des deux aéroports auront la possibilité de se porter candidats à des postes vacants dans l'ensemble du réseau.