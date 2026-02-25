Southwest Gas nomme Justin Brown au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

La société énergétique américaine Southwest Gas Holdings SWX.N a nommé mercredi un initié, Justin Brown, au poste de directeur général, à compter du 8 mai.

M. Brown succèdera à Karen Haller, qui travaille pour la société depuis près de trois décennies.

Haller, qui a dirigé la société lors de sa transition vers une activité de gaz naturel entièrement réglementée, occupera un poste de conseiller jusqu'à la fin de l'année 2026.