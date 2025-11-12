Southwest est optimiste : la FAA autorisera un programme complet dans les jours suivant la fin des restrictions

Southwest Airlines

LUV.N a déclaré mercredi à ses employés qu'elle avait bon espoir que la Federal Aviation Administration (FAA) permette bientôt aux compagnies aériennes américaines de reprendre leur programme complet.

La FAA a imposé vendredi une réduction de 4 % des vols dans les 40 aéroports américains les plus fréquentés, qui devrait passer à 8 % jeudi et à 10 % vendredi, à moins que l'agence ne révise son ordonnance. "Une fois le shutdown terminé, nous sommes optimistes et pensons que la FAA permettra aux compagnies aériennes de reprendre leurs activités normales en quelques jours", a déclaré Andrew Watterson, directeur de l'exploitation de Southwest, dans une note consultée par Reuters.