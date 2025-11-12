 Aller au contenu principal
Southwest est optimiste : la FAA autorisera un programme complet dans les jours suivant la fin des restrictions
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 22:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Southwest Airlines

LUV.N a déclaré mercredi à ses employés qu'elle avait bon espoir que la Federal Aviation Administration (FAA) permette bientôt aux compagnies aériennes américaines de reprendre leur programme complet.

La FAA a imposé vendredi une réduction de 4 % des vols dans les 40 aéroports américains les plus fréquentés, qui devrait passer à 8 % jeudi et à 10 % vendredi, à moins que l'agence ne révise son ordonnance. "Une fois le shutdown terminé, nous sommes optimistes et pensons que la FAA permettra aux compagnies aériennes de reprendre leurs activités normales en quelques jours", a déclaré Andrew Watterson, directeur de l'exploitation de Southwest, dans une note consultée par Reuters.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,4600 USD NASDAQ +3,62%
DELTA AIR LINES
60,475 USD NYSE +4,75%
SOUTHWEST AIRLIN
33,360 USD NYSE +4,32%
UNITED AIRLINES
99,9700 USD NASDAQ +5,29%
