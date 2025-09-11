Southwest Airlines s'intéresse aux vols long-courriers dans le cadre d'une refonte stratégique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Southwest envisage d'utiliser des gros-porteurs pour les liaisons internationales long-courriers

De nouveaux salons haut de gamme pour accroître les recettes de fidélisation et l'attrait des cartes de crédit

Les marges de Southwest sont inférieures à celles de Delta et United Airlines

(Plus de commentaires et de détails sur le contexte) par Rajesh Kumar Singh

Le directeur général de Southwest Airlines LUV.N , Bob Jordan, a déclaré jeudi que la compagnie envisageait des vols internationaux long-courriers et des salons aéroportuaires haut de gamme dans le cadre de sa stratégie de redressement.

Jordan a déclaré que la compagnie devra envisager un avion à fuselage large pour les vols internationaux long-courriers, mais qu'elle pourrait adopter une approche "plus tolérante au risque" dans un premier temps et choisir un avion à fuselage étroit pour desservir ces itinéraires.

La compagnie basée à Dallas, qui assure essentiellement des vols intérieurs avec une flotte de Boeing 737, a eu du mal à se remettre sur pied après la pandémie de COVID-19. Ses résultats médiocres ont incité la compagnie à revoir son modèle d'entreprise.

Elle a commencé à faire payer ses clients pour les bagages enregistrés, mettant ainsi fin à une politique de gratuité. Elle a également mis en place un nouveau tarif économique de base et devrait passer à une nouvelle politique de sièges assignés en janvier, en remplacement de son ancien modèle de sièges ouverts.

Par le passé, Jordan a évoqué les aspirations de la compagnie à lancer des vols vers l'Europe. Les experts du secteur estiment que le manque de vols internationaux long-courriers limite l'attrait de Southwest pour les clients et prive la compagnie d'une source de revenus à forte marge.

Depuis février, Southwest a lancé des partenariats avec des transporteurs étrangers tels que Icelandair, China Airlines et EVA Air afin d'élargir son réseau. La compagnie a déclaré qu'elle envisageait de nouveaux partenariats dans toutes les régions du monde.

Toutefois, Jordan a déclaré que la compagnie souhaitait desservir elle-même les liaisons internationales long-courriers. "Nous voulons également desservir ces destinations", a-t-il déclaré lors d'une conférence de Morgan Stanley, ajoutant que les projets n'en étaient encore qu'au stade initial.

Avant la pandémie, Southwest se targuait d'avoir enregistré 47 années consécutives de bénéfices, un record. Depuis, elle peine à retrouver une rentabilité soutenue. Ses marges pâlissent actuellement par rapport à celles de ses rivales Delta DAL.N et United Airlines UAL.O .

Bon nombre des récents changements opérés par Southwest visent à séduire les voyageurs qui dépensent beaucoup d'argent. Selon Jordan, la compagnie perd des clients au profit d'autres transporteurs parce qu'elle ne dessert pas des destinations comme Londres ou ne dispose pas de salons aéroportuaires haut de gamme.

Il a ajouté que les salons devraient également permettre à la compagnie d'augmenter ses revenus de fidélisation, car ils rendraient ses cartes de crédit co-marquées plus attrayantes pour les clients.

"Si nous voulons continuer à être pertinents, même en tant que plus grand transporteur intérieur, nous devons continuer à répondre aux besoins de nos clients", a déclaré Jordan.