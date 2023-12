Southwest Airlines: le personnel de bord rejette un accord sur les salaires

(AOF) - Le personnel navigant commercial de Southwest Airlines a rejeté un accord de principe sur les salaires : 64% des employés ont voté contre une proposition sur cinq ans. La section locale 556 du Syndicat des travailleurs du transport (TWU), qui représente près de 19 000 agents de bord, a déclaré dans un communiqué que "ce projet de contrat ne va pas guérir le mal". Ils exigent des salaires plus élevés et une meilleure protection règlementaire dans le nouvel accord collectif.

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.