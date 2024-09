Southwest Airlines : le fonds Elilott détient 10% du capital

(AOF) - Southwest Airlines est attendu en hausse de plus de 2,5% à Wall Street. Reuters a annoncé que le fonds activiste Elliott détenait désormais 10 % des actions ordinaires de la compagnie aérienne franchissant le seuil qui lui permet de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Une réunion est prévue le 9 septembre pour évoquer les moyens de redresser le cours de l’action qui a perdu la moitié de sa valeur sur trois ans. Le fonds qui a attaqué Southwest début juin réclame le départ des deux dirigeants Robert Jordan et Gary Kelly.

" Au lieu d'adopter une gouvernance responsable et un esprit de collaboration ", déclare Elliott dans une lettre aux actionnaires publiée le 26 aout, MM. Kelly et M. Jordan "ont eu recours à des tactiques de retranchement – ​​des 'pilules empoisonnées', des annonces ponctuelles de changements attendus depuis longtemps et un renouvellement précipité et unilatéral du conseil d'administration dépourvu de légitimité".

Pour le fonds "c'est ainsi que les dirigeants d'entreprise en faillite tentent de préserver leurs propres emplois et avantages, malgré les souhaits des constituants de l'entreprise ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

