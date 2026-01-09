Southwest Airlines grimpe après que J.P. Morgan l'ait doublement relevé à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions de Southwest Airlines LUV.N augmentent de près de 2,5 % à 43,98 $ dans les échanges de pré-marché

** J.P. Morgan relève doublement la recommandation sur le titre de "sous-pondérer" à "surpondérer"; il relève son objectif de cours de 36 $ à 60 $, soit un potentiel de hausse d'environ 39,7 % par rapport au dernier cours de clôture.

** JPM déclare qu'une forte prévision de bénéfice par action de la part de Southwest semble très probable et attrayante, et qu'elle surpasserait de manière significative les attentes

** Le marché pourrait être lent à l'accepter étant donné l'historique inégal de la compagnie aérienne en matière de prévisions et son évolution vers un format de BPA plus rationalisé

** « À notre avis, un débat s'est ouvert entre la santé de son cœur de métier et l'impact d'un contexte national certes difficile, et bien que nous ne nous attendions pas à ce que Southwest abandonne la quantification de ses initiatives, le passage imminent à un guide de BPA nous a renvoyés à la planche à dessin », a indiqué le courtier.

** 26 analystes recommandent de "conserver" le titre en moyenne; l'objectif de cours médian est de 42 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, LUV a augmenté de ~30,5% au cours des 12 derniers mois