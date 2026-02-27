Southwest Airlines en hausse, TD Cowen ayant relevé sa note à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 février -
** TD Cowen relève la note de Southwest Airlines LUV.N de "hold" à "buy"
** La société de courtage indique que la toile de fond de l'industrie en 2026 se présente comme prévu, avec une forte demande et une offre disciplinée, ce qui rend improbables les révisions négatives pour Southwest
** Les actions de Co augmentent d'environ 1 % à 51,4 $ avant le marché
** TD Cowen a augmenté le PT de 50 $ à 66 $, ce qui représente une hausse de 29,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 50,93 $
** 26 analystes considèrent l'action comme "hold" en moyenne; le PT médian est de $50 - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, l'action a progressé de 23,22% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer