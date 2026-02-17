Southwest Airlines en hausse grâce à la revalorisation d'UBS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions de Southwest Airlines LUV.N augmentent de 4,9 % à 53,61 $

** UBS relève la note de la compagnie aérienne de "Neutre" à "Achat"; augmente son objectif de cours de 51 $ à 73 $

** La société de courtage s'attend à ce que la nouvelle stratégie de LUV en matière de cabine, telle que Extra Legroom (ELR), génère des bénéfices beaucoup plus importants que prévu, les revenus provenant des sièges attribués et des frais de bagages enregistrés étant largement sous-estimés

** UBS voit également un environnement macro favorable pour Co et estime que LUV a perdu environ 700 millions de dollars de revenus suite à la faiblesse du jour de la libération, un coup qu'il s'attend à ce que la compagnie aérienne récupère au moins en partie

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 42,8 % par rapport à la dernière clôture de LUV

** En incluant le mouvement de la séance, LUV est en hausse de 29,5 % depuis le début de l'année