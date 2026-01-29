Southwest Airlines en hausse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux prévisions

29 janvier - ** Les actions de Southwest Airlines LUV.N augmentent de 5,7 % à 43,18 $ avant le marché après que la société ait prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations

** LUV prévoit un BPA ajusté d'au moins 4 $ pour 2026, contre une estimation moyenne des analystes de 3,19 $, selon les données compilées par LSEG

** La société attribue cette prévision à la refonte de ses activités

** Prévoit un BPA ajusté de 45 cents pour le 1er trimestre, contre une estimation moyenne de 33 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** LUV déclare que les revenus provenant des sièges assignés et des options d'espace supplémentaire pour les jambes pourraient encore augmenter les bénéfices

** Le bénéfice par action ajusté de 58 cents au quatrième trimestre est conforme à l'estimation moyenne des analystes - données compilées par LSEG

** LUV a gagné 23% en 2025, surperformant ses pairs Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et American Airlines

