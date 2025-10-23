Southwest Airlines affiche un bénéfice trimestriel surprenant et prévoit de fortes ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les estimations des analystes et davantage de détails de la publication des résultats ont été ajoutés au fil de l'article) par Rajesh Kumar Singh

La compagnie aérienne Southwest Airlines LUV.N a annoncé mercredi un bénéfice inattendu au troisième trimestre et prévoit un chiffre d'affaires record pour le trimestre en cours grâce à l'amélioration de la demande de voyages.

Le transporteur texan a toutefois revu à la baisse ses estimations concernant le revenu par siège-mille disponible, ou revenu par siège, pour le trimestre allant jusqu'à décembre, citant des retards dans la modernisation de sa flotte avec des sièges offrant plus d'espace pour les jambes et l'impact de l'arrêt des activités du gouvernement américain.

Southwest a déclaré que les réservations de voyage ont augmenté au début du mois de juillet, avec une amélioration du trafic d'affaires d'un trimestre à l'autre. Elle s'attend à ce que la demande de voyages reste forte jusqu'en décembre, ce qui entraînera une augmentation "significative" de sa marge au quatrième trimestre.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 3 % après la séance.

IMPACT DE LA FERMETURE DU GOUVERNEMENT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Southwest est la dernière compagnie aérienne américaine à faire état d'une reprise des réservations de voyages après que les réservations d'entreprises et de loisirs aient été touchées au premier semestre de l'année en raison des inquiétudes concernant l'économie en général et des tensions commerciales croissantes. La semaine dernière, United Airlines UAL.O a déclaré qu'elle s'attendait à réaliser le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de son histoire au cours du trimestre se terminant en décembre.

Entre-temps, les efforts déployés par le secteur pour limiter l'offre de sièges et repousser la pression des rabais ont fait grimper les prix des billets d'avion. Le pouvoir de fixation des prix de Southwest a également été stimulé par les difficultés financières de Spirit Airlines , qui a dû réduire ses activités , réduisant ainsi la capacité concurrentielle sur certains de ses marchés clés.

Pourtant, Southwest a revu à la baisse ses estimations concernant la croissance en glissement annuel de son revenu par siège-mille disponible au quatrième trimestre, les faisant passer de 6 % environ prévus précédemment à 1 % à 3 %.

Southwest a déclaré que sa capacité en sièges au cours du trimestre de décembre augmenterait par rapport à l'année précédente, en partie en raison du report à janvier du réaménagement de l'espace pour les jambes de sa flotte de Boeing 737-700. Cela retardera la suppression de six sièges sur chacun de ces appareils.

La compagnie aérienne estime également que le revenu par siège-mille disponible sera affecté au cours du trimestre actuel par la fermeture du gouvernement. Selon les analystes de TD Cowen, l'impact s'élève à environ 1,5 million de dollars par jour. Ce chiffre est plus élevé que celui de la compagnie rivale Delta DAL.N , qui estime que l'impact sur ses activités est inférieur à 1 million de dollars par jour.

LE FOSSÉ SE CREUSE ENTRE LES BÉNÉFICES DES COMPAGNIES AÉRIENNES AMÉRICAINES

Selon les analystes de Raymond James, les perspectives de Southwest pour le quatrième trimestre impliquent des bénéfices compris entre 65 cents par action et 95 cents par action. Le point médian de la prévision est de 80 cents par action, contre une estimation moyenne de 75 cents par action pour les analystes, selon les données de LSEG.

Bien que Southwest ait défié les attentes au cours du dernier trimestre, ses bénéfices pâlissent par rapport à ceux de Delta et de United. Cela met en évidence une bifurcation croissante dans le secteur aérien américain, où les deux transporteurs à service complet réalisent la majeure partie des bénéfices.

Avant la pandémie, Southwest, le plus grand transporteur intérieur, était la compagnie aérienne américaine la plus constamment rentable. Mais elle a eu du mal à se remettre sur pied après la crise sanitaire mondiale. Ses résultats médiocres l'ont obligée à opérer une transformation stratégique majeure.

La compagnie a commencé à faire payer les bagages enregistrés, a lancé un nouveau tarif économique de base et adoptera en janvier une nouvelle politique d'attribution des sièges, qui remplacera son ancien modèle de sièges ouverts.

Elle s'efforce également de limiter ses dépenses d'exploitation. Au début de l'année, Southwest a supprimé 15 % de son personnel d'entreprise dans le cadre des premiers licenciements à l'échelle de l'entreprise de son histoire. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle était en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction des coûts de 370 millions de dollars cette année, ajoutant que la discipline en matière de coûts a contribué aux bénéfices du troisième trimestre.

Southwest a déclaré un bénéfice ajusté de 11 cents par action au troisième trimestre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une perte de 3 cents, selon les données compilées par LSEG. Ses revenus d'exploitation se sont élevés à environ 6,95 milliards de dollars, contre 6,29 milliards de dollars attendus par les analystes.

La société discutera de ses résultats financiers lors d'une conférence téléphonique avec les analystes et les investisseurs jeudi matin.