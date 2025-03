Southwest Airlines abaisse sa prévision de croissance

(AOF) - Southwest Airlines est attendu en hausse de plus de 10% malgré la réduction de ses prévisions de croissance des bénéfices annoncée ce mardi. La compagnie aérienne américaine invoque en écho de sa concurrente Delta Airlines la faiblesse de la demande et le contexte d’incertitude économique. Southwest s'attend désormais à ce que la croissance de son RASM (revenu par siège mile disponible) se situe entre 2 % et 4 % ce premier trimestre, contre 5 % à 7 % précédemment.

Elle a également annoncé son intention de commencer à faire payer les bagages enregistrés à certains clients afin d'améliorer ses résultats.

