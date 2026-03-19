SouthState Bank reçoit la note "outperform" de Hovde après un récent recul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Hovde Group relève la note de la banque régionale SouthState Bank SSB.N de "market perform" à "outperform"

** La société de courtage estime que le recul du cours de l'action SSB au cours du mois dernier constitue une opportunité d'achat pour les investisseurs

** SSB a sous-performé l'indice bancaire NASDAQ .IXBK au cours du mois dernier

** 12 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et un à "conserver"; PT médian de 120 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action SSB a baissé de 5,9 % depuis le début de l'année