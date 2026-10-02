Southern Glazer's accepte des restrictions tarifaires dans le cadre d'un accord avec la FTC, selon un responsable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jody Godoy

Southern Glazer's, le plus grand distributeur américain de spiritueux qui commercialise des marques renommées telles que Bacardi et Smirnoff, a accepté de ne pas facturer aux petits détaillants des prix nettement supérieurs à ceux pratiqués par les chaînes de magasins situées à proximité, afin de régler un litige avec la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis, a déclaré vendredi un haut responsable de la FTC.

La FTC s'est davantage concentrée cette année sur les questions d'accessibilité financière à l'approche des élections de mi-mandat. L'agence envisage une nouvelle réglementation visant à interdire les frais trompeurs liés à l'épicerie et à la livraison de repas, et enquête sur les pratiques de tarification personnalisée .

L'accord conclu avec Southern Glazer's vise à uniformiser les règles du jeu entre les magasins indépendants et les grandes chaînes telles que Walmart WMT.O , Costco COST.O et Kroger

KR.N , qui, selon la FTC, bénéficiaient de meilleurs prix.

Pendant six ans, Southern Glazer's s'exposera à des sanctions si elle accorde à ses plus gros clients dans 26 États des prix nettement plus avantageux que ceux proposés aux magasins indépendants situés à proximité, a précisé ce responsable. L'accord fera l'objet d'un suivi par un contrôleur, a-t-il ajouté.

Un porte-parole de Southern Glazer's n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L'entreprise a déjà nié que ses remises enfreignaient la loi.

La FTC avait poursuivi Southern Glazer's en justice en 2024, l'accusant d'avoir enfreint la loi Robinson-Patman, une loi visant à protéger les petits détaillants contre leurs concurrents plus importants. La FTC avait notamment visé les remises accordées exclusivement à de gros clients, notamment des chaînes de supermarchés telles que Kroger KROG.L et le distributeur d'alcool Total Wine & More.

Cette affaire marquait la première fois depuis des décennies que la FTC appliquait la loi Robinson-Patman (RPA), ce qui constituait une priorité pour l’ancienne présidente de la FTC, Lina Khan.

L'actuel président de la FTC, Andrew Ferguson, avait voté contre la poursuite de Southern Glazer's, estimant que, bien que l'agence doive faire respecter la loi RPA, le dossier était peu solide.

Adoptée en 1936 pendant la Grande Dépression, la loi Robinson-Patman interdit à un vendeur de proposer des prix différents pour les mêmes produits à des acheteurs différents. La loi prévoit quelques exceptions, notamment lorsque les frais de livraison sont plus élevés pour un client que pour un autre.