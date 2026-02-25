Southern Company obtient un prêt de 26,5 milliards de dollars du ministère de l'environnement ; les actions chutent

25 février - ** Les actions de l'entreprise de services publics Southern Company SO.N ont baissé de 1,4 % à 94,44 $

** Les filiales Georgia Power et Alabama Power reçoivent un prêt de 26,54 milliards de dollars de l'Office of Energy Dominance Financing du Département de l'énergie

** Sur la durée d'environ 30 ans des prêts, les clients devraient bénéficier d'environ 7 milliards de dollars d'économies, grâce à la baisse des coûts de l'énergie et à l'amélioration du réseau

** Ces prêts permettront de réduire le coût des investissements dans notre réseau qui amélioreront la fiabilité et la résilience au profit de nos clients", déclare Chris Womack, directeur général de l'entreprise

** En 2025, l'ER a augmenté de ~6%