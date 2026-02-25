Southern Co reçoit une garantie de prêt de 26,54 milliards de dollars du ministère de l'énergie

Southern Co SO.N a déclaré mercredi avoir reçu une garantie de prêt de 26,54 milliards de dollars de la part du ministère américain de l'énergie afin d'accroître la fiabilité du réseau.