Southern Co en hausse après une transaction de 1,75 milliard de dollars portant sur des unités d'actions
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 18:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre -

** Les actions de la société de services publics Southern Company SO.N ont augmenté de 0,3 % à 93,40 $ mardi après l'accord de refinancement de la dette

** SO, basée à Atlanta, Géorgie, a vendu lundi en fin de journée ()

35 millions d'unités d'actions à 50 dollars pour un montant brut de 1,75 milliard de dollars

** Les titres convertibles obligatoires à 3 ans sont assortis d'un dividende annuel de 7,125 % et d'un prix d'appréciation seuil de 116,44 $, soit 25 % de plus que le dernier cours de clôture de l'action (prix de référence) de 93,15 $

** Les actions de SO ont terminé lundi en baisse de 1 % après que la société a dévoilé l'offre () visant

à racheter une partie de ses billets convertibles à 3,875 % échéant en décembre 2025 et de ses billets convertibles à 4,5 % échéant en juin 2027

** Elle prévoit d'utiliser le reste du produit net pour rembourser la dette, à des fins générales, y compris des investissements dans des filiales

** BofA, JP Morgan et Mizuho sont les teneurs de livre conjoints de l'offre

** Avec le mouvement de la séance, l'action SO est en hausse de 13,5 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 17 % pour le secteur des services publics de l'indice S&P 500

.SPLRCU .

** La note moyenne des 25 analystes est "hold" et le PT médian est de $102.25, selon les dernières données de LSEG

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
53,580 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN CO
93,475 USD NYSE +0,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2025 à 18:12:03.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

Fermer

