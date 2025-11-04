Southern Co en hausse après une transaction de 1,75 milliard de dollars portant sur des unités d'actions

4 novembre -

** Les actions de la société de services publics Southern Company SO.N ont augmenté de 0,3 % à 93,40 $ mardi après l'accord de refinancement de la dette

** SO, basée à Atlanta, Géorgie, a vendu lundi en fin de journée ()

35 millions d'unités d'actions à 50 dollars pour un montant brut de 1,75 milliard de dollars

** Les titres convertibles obligatoires à 3 ans sont assortis d'un dividende annuel de 7,125 % et d'un prix d'appréciation seuil de 116,44 $, soit 25 % de plus que le dernier cours de clôture de l'action (prix de référence) de 93,15 $

** Les actions de SO ont terminé lundi en baisse de 1 % après que la société a dévoilé l'offre () visant

à racheter une partie de ses billets convertibles à 3,875 % échéant en décembre 2025 et de ses billets convertibles à 4,5 % échéant en juin 2027

** Elle prévoit d'utiliser le reste du produit net pour rembourser la dette, à des fins générales, y compris des investissements dans des filiales

** BofA, JP Morgan et Mizuho sont les teneurs de livre conjoints de l'offre

** Avec le mouvement de la séance, l'action SO est en hausse de 13,5 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 17 % pour le secteur des services publics de l'indice S&P 500

** La note moyenne des 25 analystes est "hold" et le PT médian est de $102.25, selon les dernières données de LSEG