Southern Co dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels en raison de l'augmentation de la demande d'électricité aux États-Unis

La compagnie d'électricité américaine Southern Co SO.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre jeudi, aidée par une forte demande d'électricité de la part des entreprises.

Les ventes de kilowattheures dans le segment commercial ont augmenté de 2,3 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, tandis qu'elles ont augmenté de 1,5 % dans le segment industriel.

La chaleur extrême des mois d'été a stimulé l'utilisation des climatiseurs et des réfrigérateurs dans les usines et les bureaux, tandis que les entreprises qui s'empressent d'adopter l'intelligence artificielle ont fait grimper la demande pour les centres de données gourmands en énergie qui sont essentiels pour soutenir la technologie.

D'ici trois ans, les centres de données pourraient consommer jusqu'à 12 % de la production du pays, soit près du triple de leur part actuelle.

Les entreprises d'électricité traditionnelles ont gagné 1,92 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 1,62 milliard de dollars l'année précédente.

Le directeur général Chris Womack a déclaré que les résultats soulignaient "la dynamique autour des opportunités de croissance de la demande d'électricité ".

Avec 9 millions de clients, Southern Co est la deuxième compagnie d'électricité des États-Unis et dessert les États de l'Alabama, de la Géorgie, de l'Illinois, du Mississippi, du Tennessee et de la Virginie.

Pour le trimestre, les recettes d'exploitation de la société ont augmenté de 7,5 % pour atteindre 7,82 milliards de dollars.

La société basée à Atlanta, en Géorgie, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,60 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, contre des estimations de 1,51 $ par action pour les analystes, selon les données compilées par LSEG.