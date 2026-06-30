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South32 va céder ses actifs dans le secteur de l'aluminium à Alcoa pour un montant pouvant atteindre 5,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 23:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne South32 S32.AX a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue de céder ses actifs de la chaîne de valeur de l'aluminium à Alcoa AA.N pour une valeur d'entreprise implicite pouvant atteindre 5,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Par ailleurs, le groupe minier diversifié a également annoncé que Matthew Daley avait pris ses fonctions de directeur général et d'administrateur délégué de la société, en remplacement de Graham Kerr.

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